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Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета

Сьогодні 12:19 319 0
Українці зробили золотий дубль
Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета

Жіноча та чоловіча збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи-2019, який відбувся у хорватської Осієку.

Українська команда стала другою у стрільбі з 10 метрів з пневматичного пістолета. У фіналі наша команда у складі Олени Костевич, Ганни Левковської та Поліни Конарєвої поступилася німкеням з рахунком 8:16. Третє місце посіла команда Росії.

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Натомість чоловіча команда не відстала від своїх колег по збірній і також продемонструвала срібний результат. Кольори української команди захищали Олег Омельчук, Павло Коростильов та Денис Кушніров.

Раніше Олена Костевич, Олег Омельчук і Павло Коростильов стали чемпіонами Європи зі стрільби.

Також Костевич виграла дві медалі на турнрі в Мюнхені.

Джерело - ФСУ.

#ФСУ, #Стрільба, #Костевич, #Коростильов, #Левковська, #Конарєва, #Омельчук, #Кушніров
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