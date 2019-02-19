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Перша ракетка світу сенсаційно програла на турнірі в Дубаї. ВІДЕО

Сьогодні 22:38 436 0
Перша ракетка світу сенсаційно програла на турнірі в Дубаї. ВІДЕО

Дебютна поява Осаки в статусі першої ракетки світу відбулася в матчі з француженкою Крістіною Младенович в другому раунді турніру Premier 5 в Дубаї.

Японка програла у двох сетах (3:6, 3:6). Ця поразка стала для Осаки першою з 5 січня, коли Наомі в 1/2 фіналу в Брісбені поступилася Лесі Цуренко.

Провал в Дубаї не перешкодить Наомі Осаці продовжити своє перебування на першій позиції в рейтингу WTA, але якщо Симона Халеп виграє турнір, то відрив японки від найближчого переслідувача скоротиться всього до 334 очок.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 2,828,000

Другий раунд

Крістіна Младенович - Наомі Осака 6:3, 6:3

Нагадаємо, Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї. В наступному раунді українка зіграє проти Симони Халеп.

Джерело - Чемпіон.

#Осака, #Дубай, #Цуренко, #Халеп
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