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Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал

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Капітан збірної України: Програш Цуренко для нас був шоком

Сьогодні 19:03 1564 0
Капітан збірної України: Програш Цуренко для нас був шоком

Жодних передумов, щоб не ставити Лесю Цуренку в матчі проти збірної Швеції не було.

Про це розповів капітан команди Михайло Філіма.

"У нас негативний результат. Напевно, не зовсім вдале для нас було жеребкування, але усі тут знаходяться в рівних умовах.

У матчі проти Швеції у мене не було передумов не ставити Цуренко. На тренуваннях її середній рівень був настільки високий, що для нас результат матчу зі Швецією став шоком. Вона не впоралася, але ми максимально її підтримуємо, щоб цей матч не виявився ключовим для подальших її виступів на особистих турнірах", - розповів Філіма.

Виступи в Першій Євро-Африканської групі Кубку Федерації збірна України завершить завтра матчем за третє місце проти Данії або Польщі.

Нагадаємо, Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма.

Також, Костюк знищила естонку за 52 хвилини.

Джерело - БТУ.

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