Костюк знищила естонку за 52 хвилини

16-річна Марта Костюк принесла Україні перше очко в матчі проти Естонії в рамках групового етапу Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Українка у двох сетах обіграла естонку Саару Орав з рахунком 6:3, 6:0.

Зустріч з 17-річною суперницею Костюк завершила всього за 52 хвилини.

У першому сеті Марта з двома брейками повела 5:2, потім не змогла подати на партію, але відразу ж взяла ще один гейм на прийомі і повела в рахунку.

Другий сет тривав трохи більше 20 хвилин - Костюк зробила три брейки поспіль, а в геймах на своїй подачі не допустила жодного брейк-поїнту.

У матчі з Орав Костюк подала 1 ейс, зробила 4 подвійні помилки, виграла 79% очок з першої подачі і реалізувала 6 з 9 брейк-поїнтів.

Слідом за Мартою Костюк і Саарою Орав на центральний корт у Зеленій Гурі вийдуть Катерина Козлова та Олена Малигіна.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

Україна - Естонія

Марта Костюк - Саара Орав 6:3, 6:0

Нагадаємо, що Україна перемогла збірну Болгарії. У тому протистоянні Костюк здобула перше очко для України.

Джерело - Чемпіон.