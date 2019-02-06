Цуренко програла Петерсон у Кубку федерації

У другій грі матчу Україна - Швеція на Кубкові федерації Леся Цуренко не змогла нічого протиставити Ребецці Петерсон.

Матч Цуренко - Петерсон тривав лише 54 хвилини.

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У першому сеті Леся не взяла жодного гейми, програвши 6:0. А у другому взяла лише два гейми - 6:2.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

День 1. Україна — Швеція 1:1

Леся Цуренко - Ребекка Петерсон 0:6, 2:6

Нагадаємо, Даяна Ястремська здобула перемогу у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.