Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма

Українська тенісистка Катерина Козлова принесла збірній перемогу над Єлєной Малигіной у матчі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, вигравши з рахунком 6:0, 6:0.

Матч тривав лише 34 хвилини. За цей час українка 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 6 брейк-поїнтів. У свою чергу, естонка не зробила жодного ейса, зробила 3 ​​"подвійні" і залишилася без геймів на прийомі.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Перша група, Євро-африканська зона

Зелена Гура, Польща

Хард (зал)

Україна - Естонія

Катерина Козлова - Єлєна Малигіна 6:0, 6:0

Таким чином, після перемоги Марти Костюк в першій грі матчу проти Естонії збірна України повела з рахунком 2:0. Для виходу в плей-офф команді Михайла Філіма необхідна перемога з рахунком 3:0 і поразка Швеції в матчі з Болгарією.

Джерело - Чемпіон.