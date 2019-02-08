Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма

Українська тенісистка Катерина Козлова принесла збірній перемогу над Єлєной Малигіной у матчі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, вигравши з рахунком 6:0, 6:0.
Матч тривав лише 34 хвилини. За цей час українка 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 6 брейк-поїнтів. У свою чергу, естонка не зробила жодного ейса, зробила 3 "подвійні" і залишилася без геймів на прийомі.
Кубок Федерації - The World Cup of Tennis
Перша група, Євро-африканська зона
Зелена Гура, Польща
Хард (зал)
Україна - Естонія
Катерина Козлова - Єлєна Малигіна 6:0, 6:0
Таким чином, після перемоги Марти Костюк в першій грі матчу проти Естонії збірна України повела з рахунком 2:0. Для виходу в плей-офф команді Михайла Філіма необхідна перемога з рахунком 3:0 і поразка Швеції в матчі з Болгарією.
Джерело - Чемпіон.