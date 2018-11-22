Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Італії

Сьогодні, 22-го листопада Ілля Марченко переграв італійця Лоренцо Сонего та вийшов до чвертьфіналу ATP Challenger Андрія, Італія.
Марченко виграв два сета у дуже важкій боротьбі 6:4, 6:4. Тенісисти провели на корті 1 годину і 32 хвилини.
ATP Challenger Андрія
Андрія, Італія
Призовий фонд - € 35,000
Хард
Чвертьфінал
Ілля Марченко - Лоренцо Сонего 6:4, 6:4
Путівку до півфіналу турніру Марченко розіграє з іншим представником Італії Філіппо Бальді, який завдав поразки Алдіну Шеткичу з Боснії та Герцеговини - 7:6 (8:6), 6:4.
Нагадаємо, Стаховський переграв італійця та пройшов до чвертьфіналу турніру в Андрії.
Також, Марченко покинув турнір у Алмати через травму.
Джерело - Чемпіон.