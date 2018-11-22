Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Андрії

Сьогодні, 22-го листопада Сергій Стаховський переграв італійця Ліама Каруана та вийшов до чвертьфіналу ATP Challenger Андрія, Італія.
Тенісисти провели на корті 68 хвилин. Стаховський програвав 1:3 протягом першого сету, однак зміг відігратися і вирвати перемогу в зустрічі.
ATP Challenger Андрія
Андрія, Італія
Призовий фонд - € 35,000
Хард
Чвертьфінал
Сергій Стаховський - Ліам Каруан 6:4, 6:0
У наступному раунді Стаховський зіграє проти француза Юго Умбера.
Нагадаємо, Стаховський не зміг пробитися у півфінал турніру в Братиславі.
Також, Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом.
Джерело - Чемпіон.