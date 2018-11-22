Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Андрії

Сьогодні, 22-го листопада Сергій Стаховський переграв італійця Ліама Каруана та вийшов до чвертьфіналу ATP Challenger Андрія, Італія.

Тенісисти провели на корті 68 хвилин. Стаховський програвав 1:3 протягом першого сету, однак зміг відігратися і вирвати перемогу в зустрічі.

ATP Challenger Андрія

Андрія, Італія

Призовий фонд - € 35,000

Хард

Чвертьфінал

Сергій Стаховський - Ліам Каруан 6:4, 6:0

У наступному раунді Стаховський зіграє проти француза Юго Умбера.

Нагадаємо, Стаховський не зміг пробитися у півфінал турніру в Братиславі.

Також, Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом.

Джерело - Чемпіон.