Марченко покинув турнір в Алмати через травму

Ілля Марченко не дограв поєдинок за путівку в півфінал турніру в Алмати проти тенісиста з Боснії і Герцеговини Мірзи Базича.

На старті зустрічі українець не реалізував два брейкпойнти, а в затяжному восьмому геймі відіграв три можливості на брейк на власній подачі. Суперник все ж зумів оформити брейк, коли Марченко подавав на тайбрейк, а боротьба в сеті тривала вже годину.

Після програшу свого гейму в другому сеті (Марченко виконав восьму подвійну помилку в матчі) українець вирішив знятися з гри.

До 1/4 фіналу Ілля дійшов, здобувши п'ять перемог на кортах турніру (з них три у кваліфікації). До виступу на Челленджері в Казахстані Марченко не виграв жодного матчу з кінця травня.

Almaty II Challenger - ATP Challenger Tour

Алмати, Казахстан

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $50,000

Ілля Марченко — Мірза Базич 5-7, 2-4, відмова

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко покинула турнір у Китаї через травму.

Джерело - Чемпіон.