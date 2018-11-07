Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Братиславі

У понеділок, 7 листопада український тенісист Сергій Стаховський переграв словака Норберта Гомбоша.

Тенісисти провели на корті 2 години і 6 хвилин. У першому сеті Стаховський поступався, але зміг наздогнати і перевести гру на тайбрейк, який в результаті і програв. Далі наш співвітчизник зміг зібратися і виграти другий і третій сет. Завдяки цій перемозі Сергій забезпечив собі вихід до чвертьфіналу турніру в Братиславі.

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ATP Challenger Tour

Братислава

Хард

Призовий фонд € 106,000

1/8 фіналу

Сергій Стаховський - Норберт Гомбош 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)

Нагадаємо, сестри Кіченкок здобули титул у парному розряді на турнірі в Китаї.

Раніше, Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині.

Джерело - Чемпіон.