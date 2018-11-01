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Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині

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Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині

Український тенісист Сергій Стаховський невдало провів матч другого кола турніру ATP Challenger Tour в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 43 тис євро.

Киянин, який посідає 146-й рядок у рейтингу АТР програв Антуану Оану з Франції (№178) - 2:6, 2:6.

Поєдинок тривав лише 59 хвилин.

Challenger Eckental — ATP Challenger Tour 

Еккенталь, Німеччина

Призовий фонд  € 43 000

Антуан Оан - Сергій Стаховський 6:2, 6:2

Нагадаємо, Стаховський вилетів з парного турніру в Німеччині.

Також, у оновленому рейтингу АТР українці не вражають.

Джерело - Чемпіон.

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