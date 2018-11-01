Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині

Український тенісист Сергій Стаховський невдало провів матч другого кола турніру ATP Challenger Tour в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 43 тис євро.
Киянин, який посідає 146-й рядок у рейтингу АТР програв Антуану Оану з Франції (№178) - 2:6, 2:6.
Поєдинок тривав лише 59 хвилин.
Challenger Eckental — ATP Challenger Tour
Еккенталь, Німеччина
Призовий фонд € 43 000
Антуан Оан - Сергій Стаховський 6:2, 6:2
Нагадаємо, Стаховський вилетів з парного турніру в Німеччині.
Також, у оновленому рейтингу АТР українці не вражають.
Джерело - Чемпіон.