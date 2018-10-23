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Тренер Світоліної: В Еліни трохи паморочилося в голові

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Тренер Світоліної: В Еліни трохи паморочилося в голові

Тренер першої ракетки України Еліни Світоліної Ендрю Беттлс заявив, що українка добре почувається, попри поганий стан під час прес-конференції.

Його слова цитує Xsport.

"Думаю, у неї трохи паморочилося в голові. Ми тренувалися на наступний день. З нею вже все добре", — сказав наставник Еліни

Відзначимо, що Світоліна переможно стартувала на Підсумковому турнірі WTA, обігравши Петру Квітову.

Наступний матч українка проведе проти Кароліни Плішкової.

Переглянути матч можна на нашому сайті.

Джерело - Xsport.

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