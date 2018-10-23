Світоліна зіграє з Плішковою на підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нині очолює Білу групу підсумкового турніру WTA в Сінгапурі, зіграє з чешкою Кароліною Плішковою.

У попередньому турі Плішкова без проблем здолала Каролін Возняцкі з Данії. Натомість Світоліна розібралася з іншою представницею Чехії — Петрою Квітовою.

Щодо очних протистоянь, то Світоліна і Плішкова зустрічалися на різних турнірах вже сім разів. Поки статистика очних протистоянь не на користь українки. Еліна лише тричі перемагала, тоді як у активі чешки чотири звитяги.

Останнього разу вони зустрічалися у півфіналі турніру в Брісбені. Тоді Світоліна в півфіналі переграла Кароліну.

Нагадаємо, матч Світоліна — Плішкова можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.