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Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру

Сьогодні 13:42 1034 0
Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру

Еліна Світоліна виграла стартовий матч на Підсумковому турнірі WTA.

Суперницею українки була Петра Квітова.

Матч тривав рівно півтори години, за які українка зробила три ейси та реалізувала 4 брейк-пойнти з 9.

В пасиві Світоліної лише одна подвійна помилка.

BNP PARIBAS WTA Finals Singapore

Біла група

 Еліна Світоліна (Україна) - Петра Квітова (Чехія) - 6:3, 6:3

Нагадаємо, у Світоліної була жахлива статистика очних поєдинків з Квітовою.

Букмекери не вірили в Світоліну перед матчем.

Джерело - Чемпіон.

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