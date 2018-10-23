Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція

23 жовтня, у другому турі Білої групи Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна зіграє проти Кароліни Плішкової.

Орієнтовний початок гри - 16:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний ближче до початку протистояння.

Нагадаємо, що після першого ігрового дня сьогоднішні суперниці очолюють групу, маючи абсолютно ідентичні показники.

У першому матчі турніру українка переграла Петру Квітову, а чешка впевнено здолала Каролін Возняцкі.

Напередодні в Червоній групі Стівенс у трьох сетах здолала Осаку, а Бертенс несподівано перемогла Кербер.

Джерело - Чемпіон.