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Світоліна: Перемогою над Квітовою хочу заткнути всіх хейтерів

Сьогодні 18:18 739 0
Світоліна: Перемогою над Квітовою хочу заткнути всіх хейтерів

Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Петрою Квітовою на Підсумковому турнірі WTA. 

Про це повідомляє офіційний сайт WTA. 

"Ця перемога додасть мені впевненості. Хочу скористатися нею і заткнути всіх людей і хейтерів, які казали, що я не заслужила своє місце тут. Так що до наступного матчу хочу насолодитися цією перемогою", - сказала Світоліна. 

Також українська тенісистка заявила, що, попри погане самопочуття, готова грати далі. 

"У мене сьогодні, в перший же день, був архіскладний матч, тому що я Квітовій програла сім попередніх разів. Я готова грати далі. Головне - відновитися і бути готовою до всього, боротися, тому що на груповому етапі до останнього моменту можливо все", - підсумувала Світоліна. 

Нагадаємо, у стартовому матчі Підсумкового турніру WTA Світоліна у двох сетах перемогла Петру Квітову

Після матчу з Квітовою, Світоліній стало зле на прес-конференції

Джерело - Офіційний сайт WTA.

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