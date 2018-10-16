Козлова програла на старті турніру WTA у Люксембурзі

Українка Катерина Козлова поступилася словенці Далілі Якупович у першому колі турніру WTA у Люксембурзі.
BGL BNP Paribas Luxembourg Open - WTA
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд — $ 250 000
Перше коло
16 жовтня
Катерина Козлова (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6:7 (3:7), 6:3, 4:6
Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко програла стартовий поєдинок на хардовому турнірі серії Прем'єр у Москві.
Раніше, Ястремська переграла кривдницю Світоліної та виграла турнір в Китаї.
Джерело - Чемпіон.