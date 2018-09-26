Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті

Українка Катерина Козлова пробилася до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації Tashkent Open із призовим фондом $250 тисяч.

У другому колі змагань Козлова завдала поразки француженці Фіоні Ферро - 7:5, 6:4,

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин.

Тенісистки зустрічалися втретє, рахунок очних протистоянь став 2:1 на користь українки.

За вихід до півфіналу турніру Козлова зійдеться з переможницею матчу Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) - Нао Хібіно (Японія).

Tashkent Open - WTA International

Ташкент, Узбекистан

1/8 фіналу, хард

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Джерело - Чемпіон.