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Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті

Сьогодні 13:31 877 0
Козлова вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Ташкенті

Українка Катерина Козлова пробилася до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації Tashkent Open із призовим фондом $250 тисяч.

У другому колі змагань Козлова завдала поразки француженці Фіоні Ферро - 7:5, 6:4, 

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин.

Тенісистки зустрічалися втретє, рахунок очних протистоянь став 2:1 на користь українки.

За вихід до півфіналу турніру Козлова зійдеться з переможницею матчу Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) -  Нао Хібіно (Японія).

Tashkent Open - WTA International

Ташкент, Узбекистан 

1/8 фіналу, хард

Призовий фонд  $250,000
 
Катерина Козлова (Україна) – Фіона Ферро 7:5, 6:4
 

Джерело - Чемпіон.

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