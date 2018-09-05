Козлова програла на турнірі в Чикаго

Українська тенісистка Катерина Козлова програла на новому турнірі у Чикаго.
Українка протистояла представниці Казахстану Заріні Діяс. Дівчата провели на корті більше ніж півтори години.
Козлова записала на свій рахунок п'ять брейків, а на подачі програла вісім геймів. Минулого року Козлова і Заріна Діяс зустрічалися на іншому турнірі серії WTA 125k у Даляні. Тоді в півфіналі сильнішою була українка.
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Чикаго, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — $150,000
Перше коло
Катерина Козлова — Заріна Діяс 6-3, 2-6, 1-6
Нагадаємо, Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу US Open.
А перша ракетка України Еліна Світоліна покинула змагання.
Джерело - Чемпіон.