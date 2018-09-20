Козлова не зуміла пробитися до півфіналу турніру в Китаї

Українці Катерині Козловій не вдалося вийти до півфіналу представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гуанчжоу.

У третьому колі змагань Катерина поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану - 4:6, 1:6.

Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину.

В 1/2-й казахстанська тенісистка зустрінеться з американкою Бернардою Перою.

Guangzhou Open - WTA International

Гуанчжоу, Китай

Хард

Призовий фонд $250,000

Катерина Козлова - Юлія Путінцева 4:6, 1:6

Нагадаємо, що у першому колі змагань у двох сетах Катерина Козлова дотиснула господарку кортів.

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Джерело - Чемпіон.