Козлова не зуміла пробитися до півфіналу турніру в Китаї

Українці Катерині Козловій не вдалося вийти до півфіналу представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гуанчжоу.
У третьому колі змагань Катерина поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану - 4:6, 1:6.
Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину.
В 1/2-й казахстанська тенісистка зустрінеться з американкою Бернардою Перою.
Guangzhou Open - WTA International
Гуанчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд $250,000
Катерина Козлова - Юлія Путінцева 4:6, 1:6
Нагадаємо, що у першому колі змагань у двох сетах Катерина Козлова дотиснула господарку кортів.
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Джерело - Чемпіон.