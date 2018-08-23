Кіченок вилетіла з чвертьфіналу парного турніру в Нью-Гейвені

У 1/4 фіналу українка Надія Кіченок і Анастасія Родіонова з Австралії не зуміли обіграти сестер Крістину і Кароліну Плішкову: 4-6, 7-5, 5-10.

Боротьба на корті тривала майже півтори години. Кіченок і Родіонова лідирували у ході двох сетів з брейком, а в підсумку кожному дуету вдалося оформити по чотири брейка.

На вирішальному тайбрейку чеська пара відразу ж забезпечила собі великий відрив (5-0) і далі оформила ще один міні-брейк, який став ще й матчбол в цій зустрічі.

Сестра Надії Людмила сьогодні близько 20 години за Києвом зіграє свій чвертьфінальний матч у парному розряді.

Connecticut Open - WTA Premier

Нью-Гейвен, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — $ 799,000

Надія Кіченок/Анастасія Родіонова — Крістина Плішкова/Кароліна Плішкова 4-6, 7-5, 5-10

Нагадаємо, на US Open не буде жодного представника України у чоловічому розіграші.

У жінок продовжує боротьбу за потрапляння до фінальної сітки Марта Костюк.

Джерело - Чемпіон.