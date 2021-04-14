Американка Лінден стала першою жінкою, що подолала 50 км швидше трьох годин

Дезірі Лінден стала першою жінкою, яка пробігла 50 км менш ніж за три години, показавши найкращий результат у світі – 2:59:54 год (це по 3:36 хв/км) на спеціальному заході організованому від спонсора Brooks в Орегоні, США, у вівторок 13 квітня.

Зазначимо, що як світовий рекорд – це не ратифікується, оскільки 50 км не є офіційною дисципліною, про що зазначили World Athletics.

З цим часом чемпіонка Бостонського марафону 2018 року знімає понад сім хвилин від попереднього найкращого світового результату – 3:07:20 год, яку встановила британка Елісон Діксон, вигравши світовий титул на 50 км у 2019 році.

Попередній ратифікований рекорд США встановив Яніс Клекер 3:13:51 (1983 р)

Її особисті рекорди на шосе за даними World Athletics: