Чемпіонат України з триатлону відбудеться в центрі Києва

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції після багаторічної перерви знову відбудеться у центрі Києва. 23 травня 2021 року в столиці відбудеться спортивне змагання Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021, в межах якого відбудеться Чемпіонат України.

Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 – один з етапів триатлонних стартів від Triathlon Ukraine, спільного проєкту компанії-бігового організатора Run Ukraine та триатлонної команди Sapik Team. У першому триатлонному сезоні Triathlon Ukraine в 2021 році заплановано 5 заходів: з акватлону, дуатлону та три триатлонних старти на різних дистанціях.

"Не знаю, це щастя чи карма, але вже в перший сезон проведення триатлонних стартів ми проведемо Чемпіонат України на спринтерській дистанції. Права на помилки просто не маємо, — зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. — Наша мета — це створення відповідних умов, впровадження якісних стандартів в організації стартів, як для любителів, так і професійних атлетів. Ми бачимо Україну здоровою і багатою нацією, через спорт ми популяризуємо цінності здорового життя для кожного. Ми віримо у підтримку спільноти, адже великі цілі досягаються лише на посвяченні кожного. Триатлон має зайняти почесне авторитетне місце серед масових стартів України та східної частини Європи".

Вперше за довгий час Чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції знову відбудеться у центрі Києва: спортсмени стартуватимуть на Набережному шосе, а фініш бігового етапу розташовуватиметься на Контрактовій площі.

"В останні роки Чемпіонат України проводився за межами Києва, у Київській області. У 2021 році ми фактично повертаємо його у столицю, де він не проходив останні 6 років, — зазначив Генеральний секретар Федерації триатлону України Едуард Панарін. — Run Ukraine — це амбіційна команда з великим досвідом, і ми вже намітили серію стартів на 2021 рік. Я думаю, що ми не обмежимося проведенням лише одного Чемпіонату України та Кубку Києва, але будемо планувати й міжнародні змагання".

Триатлон – це порівняно молодий вид спорту, який швидко розвивається і захоплює нових прихильників. Він поєднує етапи плавання, велогонки та забігу, які учасник має подолати послідовно, один за одним. Спринтерська дистанція з триатлону — це 750 м плавання, 20 км велозаїзду та 5 км бігу, на подолання яких спортсмену виділено 2 години.

Поряд з учасниками Чемпіонату України в Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 зможуть взяти участь і триатлети-любителі, які готові кинути собі подібний виклик та випробувати межі можливого.

Для цього потрібно зареєструватися на сайті https://triathlonukraine.org/ Реєстрація відкриється 29 грудня.