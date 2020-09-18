Бубка привітав Дюплантіса зі світовим рекордом

Українець відреагував на вчорашні події в Римі

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК України Сергій Бубка щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що є зірковий стрибун Арманд Дюплантіс.

Про це заявив сам Бубка.

"Вітаю Арманда з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди. Ще я щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього йому кращого і нових висот", - зазначив Бубка.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

Нагадаємо, Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра і на 1 сантиметр поліпшив світовий рекорд Сергія Бубки. Президент НОК України був світовим рекордсменом з 1984 року, а останній актуальний рекорд (6,14) Бубка встановив в липні 1994 року на змаганнях в Італії.