Бубка привітав Дюплантіса зі світовим рекордом

Джерело - Чемпіон.
Президент НОК України Сергій Бубка щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що є зірковий стрибун Арманд Дюплантіс.
Про це заявив сам Бубка.
"Вітаю Арманда з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди.
Ще я щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього йому кращого і нових висот", - зазначив Бубка.
Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020
Amazing result!
Happy for him and his parents. They are great people.
And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N
Нагадаємо, Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра і на 1 сантиметр поліпшив світовий рекорд Сергія Бубки. Президент НОК України був світовим рекордсменом з 1984 року, а останній актуальний рекорд (6,14) Бубка встановив в липні 1994 року на змаганнях в Італії.