World Athletics затвердила оновлений календар Діамантової ліги

Сезон відбудеться по нестандартному формату

Новий сезон у Діамантовій лізі розпочнеться 14 серпня етапом в Монако, а завершиться в жовтні в Китаї.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Через пандемію коронавірусу кожен етап Діамантової ліги буде окремим змаганням без нарахування очок. Фінал у Цюриху цього року не відбудеться.

Що стосується інших великих змагань, то в календарі легкоатлетичного сезону залишився лише чемпіонат світу з напівмарафону, який пройде в Польщі в жовтні.

З повним календарем сезону в легкій атлетиці можна ознайомитися на офіційному сайті World Athletics.

Раніше, лучанин пробіг з Луцька до Рівного за 180 000 гривень.