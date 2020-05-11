Лучанин пробіг з Луцька до Рівного за 180 000 гривень

Джерело - Чемпіон.

Лучанин посперечався на 5000 доларів, що подолає відстань між Луцьком та Рівним пішки. Головною умовою парі було подолати цю відстань за 8 годин власним ходом.

Про це повідомив у мережі Facebook Василій Остряк.

Чоловік також додав відеопідтвердження. Завдяки відео стало відомо, що луцького бігуна, який не побоявся прийняти виклик, звати Іван.

“Парі на 5000 долярів, пішки із Луцька до Рівного за 8 годин, 33 км подолано за 3 години”, – йдеться в описі під відео.

Зазначимо, відстань між містом Луцьк та містом Рівне: напряму – 66 км; відстань шляхами – 73 км. На час запису відео герої подолали половину свого шляху за 3 години.

Невдовзі Василій Остряк опублікував допис, у якому повідомив, що "ставки" підросли – тепер за подолану відстань бігуну пропонували додати ще 1700 доларів, у повній сумі – $6,7 тисяч, а це майже 180 тисяч гривень.

Пізніше опублікували відео "церемонії нагородження", де спортсмену вручили його заслужений приз.