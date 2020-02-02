Джерело - Чемпіон.

Ірина Ліщинська – українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор-2008 та чемпіонату світу-2007 та 2011 у бігу на 1500 метрів, заслужений майстер спорту, багаторазова чемпіонка України.

В інтерв'ю каналу Сила спорту Ірина Ліщинська розповіла, як почати бігати, які типові помилки початківців, як часто треба перевіряти здоров'я, як правильно підібрати взуття, про важливість фізичної підготовки, як людині правильно підібрати вправи для розвитку своїх м'язів, як правильно бігти (носок чи п'ятка), що таке сильна стопа, чому не треба бігати під музику, яким має бути відновлення, яким має бути харчування, чи можна бути вегетаріанцем і займатись спортом, як правильно вживати воду, яка шкода від подолання великих дистанцій без підготовки, бігова доріжка чи вулиця (як краще починати бігати), як тренуватись взимку, чому бігати стало модно та як залучити дітей і молодь до бігу.