Заруба. Лижниця проти спринтерші: хто швидший?

Джерело - Чемпіон.

Хто швидше, лижник або спринтер? Щоб було все по-чесному, Автори YouTube-каналу Бєг врєдєн обрали для проведення заруби Ірину Коваленко майстри спорту з лиж, Ірина виступає в суперспринті з лиж на 100 метрів, і Ірину Болдирєву - майстра спорту по спринтерському бігу. Ірина спеціалізується на дистанціях 60м, 100м і 200 метрів.

Щоб вирівняти спортсменів, ведучі обрали 100 метровий відрізок, на якому немає глибокого снігу, і є можливість зачепиться шиповками за поверхню. Планували провести 2 забіги, але щось пішло не так і тому забігів стало більше.