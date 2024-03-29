Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей переграв Юридичну академію в матчі-відповіді півфіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:14, 25:16, 25:16).

Напередодні дніпряни також впевнено розібрались зі своїми суперниками з Харкова в першому матчі протистояння. Таким чином, Прометей вийшов до фіналу Суперліги, де зустріниться у фіналі з переможцем пари Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Плей-оф, 1/2 фіналу, 29 березня

ВСК Юридична академія (Харків) – ВК Прометей (Дніпро) 0:3 (14:25, 16:25, 16:25)

Поєдинок іншого півфіналу, Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни, відбудеться сьогодні. Початок - о 19:30 за київським часом.

В першому матчі Епіцентр впевнено здолав своїх суперників.

Нагадаємо, що Прометей поступився Епіцентру-Подоляни в фіналі Кубку України.