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Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги

Сьогодні 17:44 981 0
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
#ВК Прометей, #Юридична академія, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Прометей переграв Юридичну академію в першому матчі півфіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Зустріч відбулася в місті Чернівці на арені ПВЛУ і завершилася з рахунком 3:0 (25:15, 25:12, 25:18).

Матч-відповідь відбудеться завтра, 29 березня. Початок — о 16:30 за київським часом. Зазначимо, що команда, яка вийде у фінал змагань, зустрінеться з переможцем пари Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, 28 березня

ВК Прометей (Дніпро) – ВСК Юридична академія (Харків) 3:0 (25:15, 25:12, 25:18)

Склади команд:

ВК Прометей: Шаповал (набрав 20 очок), Щитков (5), Гладенко (4), Дрия (6), Станкович (8), Єрещенко (9), Брова, Бойко.

ВСК Юридична академія: Татаренко (набрав 3 очки), Сухінін (2), Стеблецький (2), Арбузов (10), Федосєєв (2), Антоненко (4), Переходнюк, Борисов, Ковальов (2), Степовий (1).

Напередодні Прометей поступився Епіцентру-Подоляни в фіналі Кубку України.

Нагадаємо, що за регламентом перше і друге місця після першого етапу кваліфікувалися до півфіналу напряму. Цими командами стали ВК Прометей та ВК Житичі-Полісся.

Колективи, які за підсумками першого етапу змагань посіли 3-6 місця зіграли у серії плей-оф (з трьох матчів до двох перемог), де третя команда зустрілася з шостою, а четверта - з п'ятою.

Учасниками раунду плей-оф стали Епіцентр-Подоляни (3 місце) - Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани (6 місце) та ВСК Юридична академія (4 місце) - Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (5 місце).

Епіцентр-Подоляни та Юридична академія оформили собі путівки до півфіналу двічі поспіль здолавши своїх суперників.

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