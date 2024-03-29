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Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги

Сьогодні 21:17 203 0
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги
#Епіцентр-Подоляни, #Житичі-Полісся, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Епіцентр-Подоляни здолали Житичі-Полісся у матчі-відповіді півфіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:13, 25:13, 22:25, 25:15). Перші два сети пройшли повністю за домінуванням команди з Городка. В третьому сеті Житичі зуміли нав'язати боротьбу та перемогли своїх суперників. У четвертому сеті Епіцентр зняв питання щодо другого фіналіста Суперліги.

Таким чином, за результатом двох зустрічей команд, Епіцентр вийшов у фінал Суперліги.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, 29 березня

Епіцентр-Подоляни (Городок) – Житичі-Полісся (Житомир) 3:1 (25:13, 25:13, 22:25, 25:15)

У вирішальному протистоянні команда зустрінеться з Прометеєм, який раніше здолав Юридичну Академію.

Нагадаємо, що Прометей поступився Епіцентру-Подоляни в фіналі Кубку України.

Зазначимо, Юридична Академія та Житичі зійдуться у протистоянні за 3 місце.

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