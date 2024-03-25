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Українці завоювали шість медалей на Кубку світу з кікбоксингу WAKO

Сьогодні 15:22 102 0
Українці завоювали шість медалей на Кубку світу з кікбоксингу WAKO
#Кікбоксинг WAKO

Джерело - Чемпіон.

Українські кікбоксери WAKO здобули шість нагород у межах Кубку світу в італійському місті Ізола.

Актив збірної України налічує 4 золота на 2 бронзи. Такий результат дозволив посісти в медальному заліку КС 10 місце з 43.

Медалісти Кубку світу з кікбоксингу WAKO в Ізолі, Італія

  • Алфьоров Дмитро, золото Лайт 57 кг
  • Алфьоров Дмитро, золото кік Лайт 57 кг
  • Дегтяренко Влад, золото Кіклайт 57 кг
  • Тапдигів Паша, золото фул контакт 57 кг
  • Дмитренко Богдан, бронза кіклайт 63 кг (Виконання нормативу Майстер спорту України)
  • Галищев Тимур бронза 69 кг

Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".

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