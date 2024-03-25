Українці завоювали шість медалей на Кубку світу з кікбоксингу WAKO

Джерело - Чемпіон.
Українські кікбоксери WAKO здобули шість нагород у межах Кубку світу в італійському місті Ізола.
Актив збірної України налічує 4 золота на 2 бронзи. Такий результат дозволив посісти в медальному заліку КС 10 місце з 43.
Медалісти Кубку світу з кікбоксингу WAKO в Ізолі, Італія
- Алфьоров Дмитро, золото Лайт 57 кг
- Алфьоров Дмитро, золото кік Лайт 57 кг
- Дегтяренко Влад, золото Кіклайт 57 кг
- Тапдигів Паша, золото фул контакт 57 кг
- Дмитренко Богдан, бронза кіклайт 63 кг (Виконання нормативу Майстер спорту України)
- Галищев Тимур бронза 69 кг
Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".