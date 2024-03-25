Українці завоювали шість медалей на Кубку світу з кікбоксингу WAKO

Джерело - Чемпіон.

Українські кікбоксери WAKO здобули шість нагород у межах Кубку світу в італійському місті Ізола.

Актив збірної України налічує 4 золота на 2 бронзи. Такий результат дозволив посісти в медальному заліку КС 10 місце з 43.

Медалісти Кубку світу з кікбоксингу WAKO в Ізолі, Італія

Алфьоров Дмитро, золото Лайт 57 кг

Алфьоров Дмитро, золото кік Лайт 57 кг

Дегтяренко Влад, золото Кіклайт 57 кг

Тапдигів Паша, золото фул контакт 57 кг

Дмитренко Богдан, бронза кіклайт 63 кг (Виконання нормативу Майстер спорту України)

Галищев Тимур бронза 69 кг

Раніше під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо та майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк із позивним "Бонус".