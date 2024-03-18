На війні загинув фанат київського Динамо

Під час бойового виходу на війні загинув представник ультрас київського Динамо Іван Фесенюк із позивним "Бонус".

Про це повідомляє телеграм-канал "WBC | Ультрас Динамо".

Іван долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. До цього він активно займався фізичним розвитком української молоді і представників трибуни. Зазначається, що Фенесюк також був майстром спорту з кікбоксингу.

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