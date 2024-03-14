Бідний розповів, чому на міжнародних змаганнях виступають росіяни

В.о. міністра спорту розкритикував роботу федерацій

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що українські спортивні федерації й асоціації недостатнього тиснуть на міжнародні федерації, які допускають росіян до змагань.

Про це він сказав у відео, яке розмістили на YouТube-каналі міністерства.

"На жаль, ми можемо побачити, що представництво наших федерацій в міжнародних федераціях теж не надто високе, фактично майже нікого у нас немає, і саме з цим пов’язана проблематика, яку ми маємо з допуском росіян до міжнародних спортивних змагань. Тому що там вони працюють системно багато років. Майже в кожній серйозній федерації спортивній є представництво російське. У нас, на жаль, на тлі спортивної дипломатії теж сьогодні немає чим похизуватись", - заявив Бідний.

Також він розкритикував роботу федерацій та асоціацій щодо залучення позабюджетних коштів.

Нагадаємо, Матвій Бідний з 2016 до 2020 року був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту. Із липня 2020-го - заступником міністра.

Зазначимо, 8 листопада Важим Гутцайт написав заяву про відставку. Він заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті України, а наступного дня відбулося призначення Бідного.