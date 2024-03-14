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НОК закликає Федерацію гімнастики Німеччини не порушувати рекомендацій МОК

Сьогодні 18:09 270 0
НОК закликає Федерацію гімнастики Німеччини не порушувати рекомендацій МОК

Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до Федерації гімнастики Німеччини з питанням про допуск до Кубку світу російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Кирило Козлов, Даніл Казимов, Анжела Бладцева, Яна Лебедєва та Іван Литвинович, які брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію. 

Українська сторона просить вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із РФ та РБ, а також для недопущення згаданих осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024, що будуть проходити на території Німеччини.

Нагадаємо, що раніше НОК України разом із Мінмолодьспорту України та Федерацією гімнастики України звернулися до МОК та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з проханням переглянути попереднє рішення про допуск Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича до міжнародних змагань.

Нещодавно НОК України разом з Міністерством молоді та спорту та Федерацією тхеквондо звернулися до МОК, щоб відсторонити росіян, які підтримують війну. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.

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