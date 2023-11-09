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Бідний став виконувачем обов'язків міністра спорту

Посади в міністерстві він обіймає з 2016 року.
Сьогодні 20:09 198 0
Бідний став виконувачем обов'язків міністра спорту

Джерело - Чемпіон.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 9 листопада, призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту став заступник міністра молоді та спорту – Матвій Бідний.

Бідний з липня 2020 року був заступником міністра у кабінеті Вадима Гутцайта. До цього він працював директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта від виконання обов’язків міністра молоді та спорту України. Функціонер зосередиться на роботі у Національному олімпійському комітеті, президентом якого він є.

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