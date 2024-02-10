Бідний: Спорт завжди був великою частиною політики

Ідея спорту поза політикою є популістською та не відображає реальності.

Про це заявив очільник мінмолодьспорту Матвій Бідний.

"Томас Бах сам не вірить в цю ілюзію. Він повинен розуміти, що спорт, особливо олімпійський спорт, завжди був великою частиною політики. Це дуже популістська ідея, яка зовсім не працює.

Ми (спільно з НОК України), звичайно, звернулися до Міжнародного олімпійського комітету: опишіть нам і поясніть, як має проходити процес. На цей час він не прозорий… …Ми хочемо мати можливість надати докази кримінальних дій, які підтримували ці так звані нейтральні спортсмени", говорить очільник Мінмолодьспорту.

Ми знаємо, що наступного дня, коли вони повернуться до росії – вони стоятимуть на стадіоні і підтримуватимуть путіна", - зазначив Бідний.