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Бідний: Спорт завжди був великою частиною політики

Сьогодні 14:39 93 0
Бідний: Спорт завжди був великою частиною політики

Джерело - Чемпіон.

Ідея спорту поза політикою є популістською та не відображає реальності.

Про це заявив очільник мінмолодьспорту Матвій Бідний.

"Томас Бах сам не вірить в цю ілюзію. Він повинен розуміти, що спорт, особливо олімпійський спорт, завжди був великою частиною політики. Це дуже популістська ідея, яка зовсім не працює.

Ми (спільно з НОК України), звичайно, звернулися до Міжнародного олімпійського комітету: опишіть нам і поясніть, як має проходити процес. На цей час він не прозорий… …Ми хочемо мати можливість надати докази кримінальних дій, які підтримували ці так звані нейтральні спортсмени", говорить очільник Мінмолодьспорту.

Ми знаємо, що наступного дня, коли вони повернуться до росії – вони стоятимуть на стадіоні і підтримуватимуть путіна", - зазначив Бідний.

Мінмолодьспорт послідовно бореться проти допуску представників країн-агресорок у будь-якому статусі до міжнародних змагань.

Матвія Бідного було призначено виконуючим обов'язки Міністра молоді та спорту в листопаді 2023-го року, змінивши на цій посаді Вадима Гутцайта. Загалом чиновник працює в міністерстві з 2016-го року.

Напередодні українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян.

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