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Гутцайт подав у відставку з посади Міністра молоді та спорту

Сьогодні 14:33 57 0
Гутцайт подав у відставку з посади Міністра молоді та спорту
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву на відставку.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом", – написав Стефанчук.

За інформацією Чемпіона, новим очільником Міністерства молоді та спорту України стане начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.

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