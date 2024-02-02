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Гераскевич пропустить етап Кубка світу зі скелетону в Альтенберзі

Владислав Гераскевич отримав травму
Сьогодні 18:40 186 0
Гераскевич пропустить етап Кубка світу зі скелетону в Альтенберзі
#Владислав Гераскевич

Джерело - Суспільне Спорт.

Владислав Гераскевич пропустить сьомий етап Кубка світу зі скелетону 2023/24 у німецькому Альтенберзі.

Про це повідомляє Суспільне.

"На жаль, через отримані травми я буду вимушений пропустити наступний етап Кубка світу. Спробуємо відновитися до чемпіонату світу, щоб там показати дещо кращий результат, повернутися в якусь форму", – сказав Гераскевич.

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