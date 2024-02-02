Гераскевич пропустить етап Кубка світу зі скелетону в Альтенберзі

Владислав Гераскевич пропустить сьомий етап Кубка світу зі скелетону 2023/24 у німецькому Альтенберзі.

Про це повідомляє Суспільне.

"На жаль, через отримані травми я буду вимушений пропустити наступний етап Кубка світу. Спробуємо відновитися до чемпіонату світу, щоб там показати дещо кращий результат, повернутися в якусь форму", – сказав Гераскевич.