Гераскевич пропустить етап Кубка світу зі скелетону в Альтенберзі

Джерело - Суспільне Спорт.
Владислав Гераскевич пропустить сьомий етап Кубка світу зі скелетону 2023/24 у німецькому Альтенберзі.
Про це повідомляє Суспільне.
"На жаль, через отримані травми я буду вимушений пропустити наступний етап Кубка світу. Спробуємо відновитися до чемпіонату світу, щоб там показати дещо кращий результат, повернутися в якусь форму", – сказав Гераскевич.
Раніше Гапатин здобула срібло на Кубку Європи.
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