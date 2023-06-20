Беленюк: Жодної далекоглядної стратегії у Мінмолодьспорту немає

Олімпійський чемпіон та народний депутат прокоментував участь українців у чемпіонат Європи з фехтування, де виступали росіяни

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував участь українців у чемпіонат Європи з фехтування, де виступали росіяни у нейтральному статусі.

Відповідне повідомлення він залишив у своєму Телеграм-каналі.

"Раніше Мінмолодьспорт дотримувалось позиції, що присутність наших спортсменів на одних змаганнях з росіянами та білорусами - легітимізує їх. Вчора закінчився чемпіонат Європи з фехтування де, що мене здивувало, брали участь як "нейтральні" спортсмени з росії, так і українці. Виявляється, міністерство молоді та спорту оновило свій підхід до "бойкоту" змагань і тепер ми не беремо участь в конкретних дисциплінах.

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Тепер взагалі не зрозуміло, чого ми хочемо домогтися? Адже виходить, що не має жодної проблеми дозволити усім українським спортсменам брати участь у змаганнях, та у випадку, якщо жереб зведе, не виходити з ними змагатися?", - сказав Беленюк

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