Українці та данці - єдині, хто грали в плей-оф усіх мейджорів з CS:GO

Україна та Данія стали єдиними двома країнами, представники яких потрапляли до плей-оф усіх 19 мейджорів CS:GO.

Про це повідомляє HLTV.org

Жоден із російських гравців вперше в історії не вийшов до плей-оф мейджор турніру.

🇩🇰 Denmark and 🇺🇦 Ukraine are the only two countries whose representatives have made the playoffs of all 19 CS:GO Majors



No one from 🇷🇺 Russia has made it at #BLASTTVMajor, for the first time in CS:GO Major history pic.twitter.com/1PgBj9ON6V