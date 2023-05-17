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Українці та данці - єдині, хто грали в плей-оф усіх мейджорів з CS:GO

Жоден із російських гравців вперше в історії не вийшов до плей-оф мейджор турніру
Сьогодні 13:25 268 0
Українці та данці - єдині, хто грали в плей-оф усіх мейджорів з CS:GO
#CS:GO, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Україна та Данія стали єдиними двома країнами, представники яких потрапляли до плей-оф усіх 19 мейджорів CS:GO.

Про це повідомляє HLTV.org

Жоден із російських гравців вперше в історії не вийшов до плей-оф мейджор турніру.

Нагадаємо, що Monte пройшли NAVI на шляху до плей-оф. У 1/4 фіналу Monte проведуть матч з GamerLegion.

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