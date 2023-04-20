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Зантарая, Ньябалі та Каланіна завершили професійну кар'єру

На їх честь в Києві влаштували урочисту церемонію проводів з великого спорту
Сьогодні 21:12 218 0
Зантарая, Ньябалі та Каланіна завершили професійну кар'єру
#Міністерство молоді та спорту, #Вадим Гутцайт, #Георгій Зантарая

Джерело - Чемпіон.

Дзюдоїсти Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі та Єлизавета Каланіна завершили спортивну кар'єру.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України

На їх честь в Києві влаштували урочисту церемонію проводів з великого спорту, що відбулася під час відкриття Кубка України з дзюдо.

Перший в історії український чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая отримав нагороду "Best of the best" від European Judo Union та 6-й Дан.

Переможці і призери етапів Grand Slam і Grand Prix, учасники Олімпійських ігор Кеджау Ньябалі і Єлизавета Каланіна стали володарями 4-го Дану.

Також 6-й Дан отримали тренери спортсменів Віталій та Сергій Дуброви.

Міністр молоді та спорту, президент НОК Вадим Гутцайт вручив спортсменам подарунки від Національного олімпійського комітету.

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