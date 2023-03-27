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Терлюга: Для нас може бути тільки велика мотивація - перемогти росіян та білорусів на татамі

Вчора 23:58 103 0
Терлюга: Для нас може бути тільки велика мотивація - перемогти росіян та білорусів на татамі
#Анжеліка Терлюга

Джерело - ukrinform.ua.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виступає проти можливого повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це сказала сама спортсменка.

"Я знаю, що Всесвітня організація карате підтримує Україну, і поки що не повертає російських та білоруських спортсменів на татамі. Вони до останнього чекають на рішення від МОК.

Звісно, я не підтримую того, щоб спортсмени з росії та білорусі були на змаганнях. Це не фейр-плей, це несправедливо. Не має бути такого, що в одній країні спортсмени не мають змоги нормально тренуватись, помирають, йдуть на фронт, захищають свої домівки, свої родини, свої життя, а в іншій країні – все є, все нормально, але вони є агресорами і спортсмени цієї країни підтримують цю агресію. Це не нормально.

Чи бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни чи білоруси? Я б не хотіла не їхати на змагання тільки тому, що там будуть ці спортсмени. Я вважаю, що ми і так страждаємо, нашим спортсменам набагато важче зараз, ніж іншим. І якщо у нас зараз заберуть ще й можливість поїхати на змагання, ми втратимо сенс: для чого нам тоді займатись цим видом спорту. Я вважаю, для нас це може бути тільки велика мотивація налаштуватись на ці поєдинки проти цих спортсменів, і вигравати їх на татамі, на корті, на полі, де завгодно, і ще раз показати нашу волю до перемоги, те, що ми найкращі. Бойкотування таких змагань мене б пригнітило.

Але я буду підтримувати ту позицію, яку будуть приймати наш міністр спорту, голова Олімпійського комітету, президенти федерацій, наші тренери. Якщо нам скажуть, що ми маємо бойкотувати ці змагання, отже ми їх бойкотуватимемо, і будемо чекати на свій час. Але не хотілось би цього зробити, хотілось би вийти на татамі і просто виграти в них", - сказала Терлюга.

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