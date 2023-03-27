Терлюга: Для нас може бути тільки велика мотивація - перемогти росіян та білорусів на татамі

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виступає проти можливого повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це сказала сама спортсменка.

"Я знаю, що Всесвітня організація карате підтримує Україну, і поки що не повертає російських та білоруських спортсменів на татамі. Вони до останнього чекають на рішення від МОК.

Звісно, я не підтримую того, щоб спортсмени з росії та білорусі були на змаганнях. Це не фейр-плей, це несправедливо. Не має бути такого, що в одній країні спортсмени не мають змоги нормально тренуватись, помирають, йдуть на фронт, захищають свої домівки, свої родини, свої життя, а в іншій країні – все є, все нормально, але вони є агресорами і спортсмени цієї країни підтримують цю агресію. Це не нормально.

Чи бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни чи білоруси? Я б не хотіла не їхати на змагання тільки тому, що там будуть ці спортсмени. Я вважаю, що ми і так страждаємо, нашим спортсменам набагато важче зараз, ніж іншим. І якщо у нас зараз заберуть ще й можливість поїхати на змагання, ми втратимо сенс: для чого нам тоді займатись цим видом спорту. Я вважаю, для нас це може бути тільки велика мотивація налаштуватись на ці поєдинки проти цих спортсменів, і вигравати їх на татамі, на корті, на полі, де завгодно, і ще раз показати нашу волю до перемоги, те, що ми найкращі. Бойкотування таких змагань мене б пригнітило.

Але я буду підтримувати ту позицію, яку будуть приймати наш міністр спорту, голова Олімпійського комітету, президенти федерацій, наші тренери. Якщо нам скажуть, що ми маємо бойкотувати ці змагання, отже ми їх бойкотуватимемо, і будемо чекати на свій час. Але не хотілось би цього зробити, хотілось би вийти на татамі і просто виграти в них", - сказала Терлюга.