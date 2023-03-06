Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики з 4-ма нагородами посіла 12 місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи в приміщення, який напередодні завершився в Стамбулі.

Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, бронза в штовхальника ядра Романа Кокошка та стрибунки у висоту Катерини Табашник. Нагадаємо, українська команда виступала рекордно малим представництвом - 10 спортсменів.

Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.

Загалом в першості взяли участь представники 47 країн, які розіграли 26 комплектів медалей.