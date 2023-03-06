Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з легкої атлетики з 4-ма нагородами посіла 12 місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи в приміщення, який напередодні завершився в Стамбулі.
Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, бронза в штовхальника ядра Романа Кокошка та стрибунки у висоту Катерини Табашник. Нагадаємо, українська команда виступала рекордно малим представництвом - 10 спортсменів.
Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.
Загалом в першості взяли участь представники 47 країн, які розіграли 26 комплектів медалей.
|Місце
|Країна
|🥇
|🥈
|🥉
|Загалом
|1
|Норвегія
|4
|1
|0
|5
|2
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|3
|Велика Британія
|3
|1
|2
|6
|4
|Італія
|2
|4
|0
|6
|5
|Бельгія
|2
|1
|3
|6
|6
|Португалія
|2
|0
|1
|3
|6
|Швейцарія
|2
|0
|1
|3
|8
|Фінляндія
|2
|0
|0
|2
|9
|Франція
|1
|2
|3
|6
|10
|Німеччина
|1
|2
|1
|4
|...12
|Україна
|1
|1
|2
|4