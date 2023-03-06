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Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік

Сьогодні 13:23 321 0
Україна завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2023: медальний залік
#Ярослава Магучіх, #Андрій Проценко, #Катерина Табашник, #Роман Кокошко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики з 4-ма нагородами посіла 12 місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи в приміщення, який напередодні завершився в Стамбулі.

Українські легкоатлети здобули 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові. Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, Андрій Проценко в цій же дисципліні виборов срібло, бронза в штовхальника ядра Романа Кокошка та стрибунки у висоту Катерини Табашник. Нагадаємо, українська команда виступала рекордно малим представництвом - 10 спортсменів.

Виграли загальний залік атлети з Норвегії, яки здобули 4 медалі найвищої проби та 5 загалом. Найбільша кількість медалей у представників Нідерландів - 7.

Загалом в першості взяли участь представники 47 країн, які розіграли 26 комплектів медалей.

Місце Країна 🥇 🥈 🥉 Загалом
1 Норвегія 4 1 0 5
2 Нідерланди 3 3 1 7
3 Велика Британія 3 1 2 6
4 Італія 2 4 0 6
 5  Бельгія 2 1 3 6
6 Португалія 2 0 1 3
6 Швейцарія 2 0 1 3
8 Фінляндія 2 0 0 2
9 Франція 1 2 3 6
10 Німеччина 1 2 1 4
...12 Україна 1 1 2 4
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