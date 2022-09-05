Саладуха: Потрібно очистити міжнародні спортивні установи від росіян

Українська легкоатлетка та народна депутатка прокоментувала перенесення ЧС зі спортивної стрільби з Росії в Азербайджан

Джерело - Чемпіон.

Російських ТОП-менеджерів не має бути в міжнародних спортивних установах.

Про це заявила Народна депутатка України Ольга Саладуха.

"Отже, спортивні санкції продовжують діяти, попри бажання деяких функціонерів повернути росіян та білорусів у великий спорт. Сьогодні для цього немає жодних підстав - агресія триває і тому росія повинна платити за свої злочинні дії високу ціну".

Саладуха розкритикувала Міністерство молоді та спорту за позицію щодо росії