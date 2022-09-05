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Саладуха: Потрібно очистити міжнародні спортивні установи від росіян

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Саладуха: Потрібно очистити міжнародні спортивні установи від росіян
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Російських ТОП-менеджерів не має бути в міжнародних спортивних установах.

Про це заявила Народна депутатка України Ольга Саладуха.

"Отже, спортивні санкції продовжують діяти, попри бажання деяких функціонерів повернути росіян та білорусів у великий спорт. Сьогодні для цього немає жодних підстав - агресія триває і тому росія повинна платити за свої злочинні дії високу ціну".

  Саладуха розкритикувала Міністерство молоді та спорту за позицію щодо росії

"Завдання №2 для нас - очистити міжнародні спортивні установи від російських топ-менеджерів. Наприклад, ту ж ISSF очолює олігарх рф Володимир Лісін. На жаль, МОК досі не наважився на це і тому ми будемо продовжувати тиск, аби зробити світовий спорт незалежним від російського впливу", - написала Саладуха.

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