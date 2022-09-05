Саладуха: Потрібно очистити міжнародні спортивні установи від росіян

Джерело - Чемпіон.
Російських ТОП-менеджерів не має бути в міжнародних спортивних установах.
Про це заявила Народна депутатка України Ольга Саладуха.
"Отже, спортивні санкції продовжують діяти, попри бажання деяких функціонерів повернути росіян та білорусів у великий спорт. Сьогодні для цього немає жодних підстав - агресія триває і тому росія повинна платити за свої злочинні дії високу ціну".
Саладуха розкритикувала Міністерство молоді та спорту за позицію щодо росії
"Завдання №2 для нас - очистити міжнародні спортивні установи від російських топ-менеджерів. Наприклад, ту ж ISSF очолює олігарх рф Володимир Лісін. На жаль, МОК досі не наважився на це і тому ми будемо продовжувати тиск, аби зробити світовий спорт незалежним від російського впливу", - написала Саладуха.