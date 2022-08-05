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Саладуха розкритикувала Міністерство молоді та спорту за позицію щодо росії

Сьогодні 19:39 508 1
Саладуха розкритикувала Міністерство молоді та спорту за позицію щодо росії

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту повинне пояснити свою позицію щодо не підтримання декларації, яка передбачає усунення росії від міжнародних спортивних організацій.

Про це розповіла українська легкоатлетка та народний депутат України Ольга Саладуха.

"У ЗМІ з’явилися списки підписантів спільної декларації країн Європи та світу, які закликали усунути усіх росіян та білорусів з керівних органів міжнародних спортивних організацій та призупини членство рф та Білорусі в міжнародних федераціях. 

Декларацію підписали 35-ть країн, з них 25-ть держав Євросоюзу, Великобританія, Норвегія США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та інші. 

Але НЕ Україна? Підпису міністра молоді і спорту під цим документом немає! 

Це при тому, що ми – спортсмени – з першого дня після вторгнення просто кричали про необхідність таких рішучих кроків. 

Це при тому, що тисячі спортсменів сьогодні захищають Україну від агресора і гинуть на фронті та в тилу. 

Це при тому, що росіяни шаленими темпами руйнують нашу спортивну інфраструктуру. 

Що ще повинно статися, аби профільний міністр доєднав свій голос до цілком справедливої вимоги – ізолювати спорт росії та Білорусі? 

Гадаю, Міністерству треба пояснити українцям, чому так відбулося. Можливо, є якісь вагомі причини, що не дозволили йому доєднатися до декларації. Українці повинні це знати, інакше така інертність виглядає, м’яко кажучи, дуже дивною, враховуючи реалії кровопролитної війни", - відзначила Саладуха.

Нагадаємо, Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій.

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