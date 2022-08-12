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Георгій Зантарая: про російський вплив на дзюдо, відмову від титулу чемпіона світу та волонтерство

Сьогодні 17:04 184 0
Георгій Зантарая: про російський вплив на дзюдо, відмову від титулу чемпіона світу та волонтерство
#Георгій Зантарая

Джерело - Чемпіон.

Перший український чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая відмовився від свого титулу в знак протесту проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. З початку російського вторгнення в Україну Зантарая вступив до лав територіальної оборони в Києві, а потім організував волонтерський штаб для допомоги постраждалим від війни. Проте своїм головним фронтом він вважає спортивний та бореться за те, щоб український спорт розвивався, незважаючи ні на що.

Титулований спортсмен став гостем YouTube каналу Parimatch Ukraine та розповів, як переживає свою другу війну в житті, чому дзюдо залишається проросійським видом спорту, та яким буде майбутнє спорту в Україні.

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