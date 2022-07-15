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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 15 липня

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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 15 липня

Джерело - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua.

Слава Україні! Триває сто сорок друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли наші позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

На Донецькому напрямку, на окремих ділянках, ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії  в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

В районах Павлограда та Покровська противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.

З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілює позицій наших військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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