Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 10:52 1828
Шотландія - України: букмекери назвали фаворити матчу
Сьогодні 20:43 199
Кіченок вийшла у півфінал Ролан Гаррос
Сьогодні 19:25 236
Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 17:11 224
Бензема та Мбаппе - в команді сезону Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:20 239
Бензема - найкращий гравець Ліги чемпіонів сезону 2021/2022
Сьогодні 13:19 243
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022
Сьогодні 10:45 9564
Костевич та Омельчук здобули срібло на Кубку світу
Вчора 18:00 395
Визначився арбітр матчу збірна України - збірна Шотландії
Вчора 16:31 1231
Шотландія - Україна: де дивитися матч плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 11:13 9094
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 31 травня

Сьогодні 19:07 191 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 31 травня

Джерело - Чемпіон.

Триває дев’яносто сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Відзначено зняття з баз зберігання республіки білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил російської федерації з метою поповнення поточних втрат.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. 

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат “Адмірал Макаров”, що має на борту до 8 крилатих ракет типу “Калібр”.

 Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО Українець Ордець гучно відсвяткував у Москві бронзу Динамо ФОТО 1503
В Україні дозволили проведення змагань без глядачів В Україні дозволили проведення змагань без глядачів 1214
Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією Визначився список збірної України, який вирушив на матч з Шотландією 1539
Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 9564
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 4430
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 31 травня 1253
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4470
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7322 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25256
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18172 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116413
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18802