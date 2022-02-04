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Не думаю, що тиснутимемо руки росіянам - президент ФФУ

Сьогодні 12:55 100 0
Сергій Владико розповів, у якому настрої українці підходять до півфінального матчу із Росією.
Не думаю, що тиснутимемо руки росіянам - президент ФФУ
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Збірна України з футзалу має бойовий настрій перед матчем з командою Росії у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів президент федерації футзалу України Сергій Владико.

"Українським олімпійцям не рекомендують фотографуватися та тиснути руки росіянам у Пекіні? Не думаю, що у нас в Амстердамі буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще небезпечно для здоров'я. Ми перебуваємо в ситуації постійного тестування від УЄФА. Усі команди майже ізольовані, контактів мало з іншими.

Ми не живемо в іншій країні, всі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також. Настрій, звичайно ж, у зв'язку також бойовий. Хлопці дорослі люди, їм не треба щось пояснювати. Вони читають пресу, знають про стосунки двох країн.

Вранці була нарада з представниками УЄФА. Були вжиті деякі кроки щодо додаткових заходів безпеки. Щоправда, говорити про них прилюдно ми не можемо, бо це є внутрішньою інформацією. Є моменти, які вболівальники не бачитимуть і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть до Амстердама", – сказав Владико.

Нагадаємо, збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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